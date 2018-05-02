Украина Польские СМИ сообщили о создании украинцами препарата для лечения цирроза печени

2018-05-02 17:51 880

Польское издание Warshaw point написало о создании украинским учеными «Биирина» - уникального препарата для лечения цирроза печени.

«Биирин» модулирует синтез пептидов и активирует процессы регенерации печени.

Об этом сообщил к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней Национальной медакадемии имени П. Л. Шупика, ведущий специалист киевской клиники «Регенерация» Анатолий Печенка на научно-практической конференции «Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний внутренних органов».

Цирроз печени считается неизлечимым. Единственный метод, продлевающий жизнь при этой патологии - трансплантация донорской печени.

«Биирин» – прорыв в лечении цирроза печени. Препарат получен в процессе высокотехнологической трансформации растительных и минеральных компонентов, сложных соединений металлов. Нанофармацевтический препарат уже многократно подтвердил свою эффективность. Исследования, проведенные украинскими учеными и нашими зарубежными коллегами, подтвердили, что «Биирин» способен активизировать процесс регресса фиброза/цирроза печени и восстанавливает ее структуру и функции», - объяснил доктор Печенка, который первым применил инновационный препарат в клинике для лечения цирроза печени.

Врач подчеркнул, что полная регенерация органа происходит постепенно – от 4 до 8 месяцев, для полного восстановления печени необходимо затратить до 1,5-2 лет.

«Препарат разрушает очаги цирроза на микроуровне, не дает развиваться новой цирротической ткани, очищает печень от мертвых клеток и способствует регенерации печеночной ткани», - рассказал Анатолий Михайлович.

«Благодаря «Биирину» мы можем дарить жизнь людям с очень серьезными заболеваниями без хирургического вмешательства и рисков для здоровья. С помощью этого препарата мы эффективно лечим не только фиброзы и циррозы различной этиологии, но и хронический гепатит В, В+D, некоторые другие хронические гепатиты», - рассказал врач-гепатолог.

В подтверждение своих слов, он продемонстрировал истории болезней некоторых пациентов и рассказал об особенностях лечебной терапии в клинике «Регенерация».

«Пациенты, имеющие стадию фиброза F3 (по шкале METAVIR) - в течение первого года амбулаторного лечения достигают F0 (то есть ткани печени полностью восстанавливаются), больше времени, около двух лет, занимает лечение цирроза - особенно на глубоких этапах развития, как например, в стадии декомпенсации F4. Раньше о таком можно было только мечтать», - подытожил доктор Печенка.