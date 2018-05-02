Политика В НАТО сделали неожиданное заявление о вступлении Украины в Альянс

2018-05-02 21:30 963

Союзники планируют обсудить украинский вопрос во время саммита Альянса

Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей для членства в НАТО. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Могу вас заверить, что мы и в дальнейшем поддерживаем политику открытых дверей для членства в НАТО. И мы с нашими союзниками по Альянсу рассматриваем, как это будет выражено, теми или иными шагами во время саммита (в Брюсселе – Ред.)", но мы рассматриваем все возможности, как способствовать реализации этой политики открытых дверей", – сказал Митчелл.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Североатлантическом альянсе есть группа стран, которые ожидают действий со стороны Украины, которые позволят ей претендовать на членство в НАТО.

Помпео отметил, что для Киева "есть много работы, которую нужно сделать, надо пройти долгий путь, чтобы этого достичь".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал скорое проведение референдумов о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе.

Как известно, Североатлантический альянс признает стремление Киева к обретению полноценного членства в этой организации, поэтому Украина получила статус страны-аспиранта НАТО.