Детали 7 мая в Национальной филармонии состоится уникальный концерт «Учитель и его ученики. Валерий Буймистер»

2018-05-02 20:15 528

Напомним, что Валерий Буймистер - легенда украинской камерной сцены. Непревзойденный певец, тонкий музыкант и искусный интерпретатор мировых шедевров. Уже более 20 лет он преподает в лучших музыкальных заведениях Киева. Киевский зритель получит редкую возможность насладиться мастерством его талантливых учеников - солистов столичных театров, лауреатов международных конкурсов и певцов, которые только начинают свой творческий путь.

В этот вечер прозвучат арии, романсы и шедевры мировой классики.

Где: Колонный зал им. Лысенко Национальной филармонии Украины.

Когда: 7 мая

Билеты можно купить на сайте филармонии и по ссылке: https://widget.kontramarka.ua/uk/widget26site91/widget/event/100064788

Из биографии:

Народный артист Украины (1994 г.), певец (лирический баритон), исполняющий обязанности доцента кафедры сольного пения Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского с 1995

Родился 21 мая 1948 в г. Виборґ Ленинградской области (Россия).

Образование высшее (1969 г.) Окончил Киевское музыкальное училище им. Глиэра, в 1975 г. - Киевская государственная консерватория им. П. И. Чайковского.

В 1969-1971 гг - солист Ансамбля песни и танца Киевского военного округа.

В 1971-1973 гг - солист оперной студии Киевской консерватории.

В 1973-1974 гг - солист Киевского камерного хора имени Б. Лятошинского.

В 1974-1976 гг - солист Украинского радио.

С 1976 г - солист Национальной филармонии Украины.

С 1994 г - преподаватель Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского.

Член Всеукраинского музыкального союза (с 1996 г.).

С успехом выступал на сценах США, Мексики, Канады, Германии, Франции, Испании Португалии, Бельгии, Чехии, Словакии, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии.

Фирма "Мелодия" выпустила три пластинки, а студия "Укртелефильм" сняла о певце два фильма. Имеет немало фондовых записей на Украинском радио.

Творческая индивидуальность артиста наиболее полно проявилась в редком умении интерпретации камерных произведений. Ему присуще глубокое проникновение в драматургию композиций, тонкое ощущение и осмысление стилей музыки разных эпох. В исполнительской манере доминируют безукоризненный вкус, интонационная чистота, техническое совершенство, в которых возможности наполненного, мягкого, ровного во всех регистрах голоса всегда подчинены содержанию музыкального произведения.

Дипломант Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. Глинки (1975 г.), Лауреат Международного конкурса и обладатель Гран-при в Париже (1976г.), Лауреат Государственной премии Украины имени Т. Шевченко (1999).

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