Украина КАРТА Сегодня в Украине будет облачно и жарко, температура поднимется до +30

2018-05-03 09:43 700

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, но будет жарко. Согласно свежему прогозу Гидрометеоцентра, днем воздух прогреется до +30 градусов.

На всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +28 до +30 градусов, ночью от +6 до +16 градусов.

В восточных областях Украины ночью ожидается похолодание от +6 до +9 градусов.

В Киеве также ожидается переменная облачность, температура днем от +28 до +30 градусов, ночью столбик термометра упадет до +14 градусов.