Ким Чен Ын впервые выдаст США американцев, осужденных в КНДР за шпионаж

Три гражданина США, осужденные в Северной Корее за шпионаж и "враждебные действия", переведены из лагеря в гостиницу под Пхеньяном.
Северкорейские власти пошли на такой шаг в преддверии саммита лидеров КНДР и США, проведение которого ожидается в конце мая или начале июня.
СТАЛО ИЗВЕСТНО НЕОЖИДАННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ КИМ ЧЕН ЫНА И ТРАМПА
Все трое – американцы корейского происхождения.
Пастор Ким Дон Чхол был задержан в 2005 году, преподаватель вуза в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон – в 2017.
ТРАМП НАЗВАЛ ДАТУ ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРОМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КИМ ЧЕН ЫНОМ