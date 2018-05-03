Политика Ким Чен Ын впервые выдаст США американцев, осужденных в КНДР за шпионаж

2018-05-03 11:45 567

Три гражданина США, осужденные в Северной Корее за шпионаж и "враждебные действия", переведены из лагеря в гостиницу под Пхеньяном.

Северкорейские власти пошли на такой шаг в преддверии саммита лидеров КНДР и США, проведение которого ожидается в конце мая или начале июня.

СТАЛО ИЗВЕСТНО НЕОЖИДАННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ КИМ ЧЕН ЫНА И ТРАМПА

Все трое – американцы корейского происхождения.

Пастор Ким Дон Чхол был задержан в 2005 году, преподаватель вуза в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон – в 2017.

ТРАМП НАЗВАЛ ДАТУ ВСТРЕЧИ С ЛИДЕРОМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КИМ ЧЕН ЫНОМ

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