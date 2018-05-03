Мир Лидер Майдана Армении попросил протестующих не мешать работе парламента

2018-05-03 10:44 684

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить сегодня демонстраций и протестов в Ереване, чтобы не мешать работе в парламенте.

Однако он предупредил, что нельзя терять бдительность, и попросил своих сторонников следить за его страницей в Facebook на случай, если понадобится возобновить акции гражданского неповиновения, исходя из политического развития.

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"Сейчас мы готовимся к выборам премьер-министра. И в этот день, 8 мая, нас соберется здесь не 250 тысяч, а 500 тысяч", – заявил Пашинян.

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Напомним, вчера в Ереване и других городах Армении сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути.

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