Мир Лидер Майдана Армении попросил протестующих не мешать работе парламента

2018-05-03 10:44 684

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить сегодня демонстраций и протестов в Ереване, чтобы не мешать работе в парламенте.

Однако он предупредил, что нельзя терять бдительность, и попросил своих сторонников следить за его страницей в Facebook на случай, если понадобится возобновить акции гражданского неповиновения, исходя из политического развития.

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"Сейчас мы готовимся к выборам премьер-министра. И в этот день, 8 мая, нас соберется здесь не 250 тысяч, а 500 тысяч", – заявил Пашинян.

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Напомним, вчера в Ереване и других городах Армении сторонники оппозиции перекрыли улицы и автотрассы, а также железнодорожные пути.

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В Facebook появится раздел для конфиденциальных онлайн знакомств 2018-05-03 08:09 750
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