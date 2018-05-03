Политика Госдеп США потребовал, чтобы российский режим отпустил украинца Балуха

2018-05-03 10:11 780

Официальный Вашингтон возмущен тому, что Россия лишила свободы гражданина Украины за поднятие украинского флага в Крыму и оставила его без медпомощи.

Госдеп США потребовал, чтобы российский режим в аннексированном Крыму освободил незаконно удерживаемого под стражей украинца Владимира Балуха.

Напомним, Балух ранее объявил голодовку, отказывается от еды уже 45 дней. 

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Балуха, который более месяца голодает. Неприемлемо, что Россия заключает гражданина Украины за поднятие украинского флага в Крыму и лишает его медицинской помощи", - написала в своем Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Ноерт .

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Напомним, 1 мая стало известно, что осужденный в аннексированном Россией Крыму украинец Владимир Балух придерживается голодовки и не планирует ее прекращать.

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