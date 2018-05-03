Украина фото В зонах отдыха Киева обнаружили зараженных клещей - как избежать укуса

2018-05-04 08:10 456

В Минздраве предупредили, в киевских парках были обнаружены зараженные иксодовые клещи.

Как заявила замедиректора Киевского городского лабцентра Минздрава Наталья Гонченко, в этом году клещей впервые обнаружили 30 марта.

"Если сравнивать с прошлым годом, когда мы впервые нашли клещей 2 марта, сезон длился со 2 марта по 2 октября. В этом году мы начали исследования с 30 марта, и первые же анализы дали положительный результат", - сообщила она.

Клещи были обнаружены в популярных столичных зонах отдыха - в Гидропарке, на Трухановом острове и в парке им. Рыльского.

Также были исследованы клещи, которых передали в лабораторию по направлениям из медицинских учреждений. Позитивные результаты дали исследования клещей с Берковецкого кладбища, из Сырецкого парка и парка Дружбы народов.

Невзирая на позднюю и холодную весну в этом году наблюдается на 15% больше клещей, чем обычно в это время года.

Иксодовые клещи одинаково нападают как на человека, так и на домашних животных - собак и кошек. При укусе они способны заразить боррелиозом, клещевым энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом. Ряд видов иксодовых клещей переносит возбудителей бруцеллеза, геморрагической лихорадки, туляремии. Кроме того, даже если клещ не является переносчиком инфекции, укус способен вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Как избежать укусов клещей - главные правила:



1. Для прогулок на природе покрывать голову головным убором и надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу – чтобы легче было заметить клещей.



2. Каждые 2 часа прогулки осматривать себя и своих спутников, особенно детей, чтобы обнаружить клещей. Особенно тщательно следует обследовать участки тела, покрытые волосами.



3. Место для привалов на природе очищайте от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м.



4. Вернувшись домой, сразу сменить и тщательно осмотреть одежду, постирать и погладить ее. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, но и впоследствии, перекочевав из одежды. Проверить также вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и тому подобное).



5. Использовать для защиты от клещей специальные эффективные средства, чаще всего это аэрозоли, которые отпугивают клещей.

Что делать, если обнаружили уже прицепившегося клеща:



1. Немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Если это невозможно, удалить его самостоятельно: смазать клеща маслом, медленно вытянуть вместе с хоботком, расшатывая его пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека.



2. После удаления клеща смазать ранку раствором йода или спиртом. Если хоботок остался, его удаляют стерильной иглой.



3. После удаления тщательно вымыть руки с мылом, а клеща сжечь.



4. В течение двух недель ежедневно замерять температуру тела, в случае ее повышения или возникновения покраснения на коже – обратиться к врачу.