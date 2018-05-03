Украина Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать

2018-05-03 13:14 507

По состоянию на апрель 2018 года не идентифицированными остаются 307 погибших на Донбассе воинов.

Как сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, по результатам проведенных ДНК-экспертиз фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших бойцов АТО.

По ее словам, межотраслевая система ДНК-идентификации позволяет устанавливать личности погибших путем сопоставления ДНК-профилей фрагментов тел с данными родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО. А ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

"Сегодня в базе хранится более 1,4 тысячи биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тысячи биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые, по результатам исследований, принадлежат 861 человеку. Поэтому не идентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе", - доложила Богомолец.

В этой связи она призвала родственников пропавших без вести на Донбассе сдать анализ ДНК в своем регионе, обратившись в главное управление Национальной полиции области, где работают соответствующие рабочие группы по приему обращений граждан о без вести пропавших в зоне АТО и организации ДНК-экспертизы.

Также депутат говорит, что образцы своего ДНК могут сдать и лица, проживающие на временно неподконтрольных территориях и граждане других государств, которые разыскивают своих пропавших на Донбассе родственников.

Кроме того, с начала конфликта на Донбассе пропали без вести более полутора тысяч человек.