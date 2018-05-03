Украина Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать

2018-05-03 13:14 507

По состоянию на апрель 2018 года не идентифицированными остаются 307 погибших на Донбассе воинов.

Как сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, по результатам проведенных ДНК-экспертиз фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших бойцов АТО.

По ее словам, межотраслевая система ДНК-идентификации позволяет устанавливать личности погибших путем сопоставления ДНК-профилей фрагментов тел с данными родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО. А ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

"Сегодня в базе хранится более 1,4 тысячи биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тысячи биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые, по результатам исследований, принадлежат 861 человеку. Поэтому не идентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе", - доложила Богомолец.

В этой связи она призвала родственников пропавших без вести на Донбассе сдать анализ ДНК в своем регионе, обратившись в главное управление Национальной полиции области, где работают соответствующие рабочие группы по приему обращений граждан о без вести пропавших в зоне АТО и организации ДНК-экспертизы.

Также депутат говорит, что образцы своего ДНК могут сдать и лица, проживающие на временно неподконтрольных территориях и граждане других государств, которые разыскивают своих пропавших на Донбассе родственников.

Кроме того, с начала конфликта на Донбассе пропали без вести более полутора тысяч человек.

Еще по теме

В НАТО сделали неожиданное заявление о вступлении Украины в Альянс

2018-05-02 21:30 2405

фото Корабли военно-морской группы НАТО сегодня вошли в акваторию Черного моря

2018-05-02 13:12 1343

АТО на Донбассе завершено: что и как изменится после старта новой операции

2018-04-30 08:39 3036

Названа новая дата выхода продолжения франшизы Терминатор Джеймса Кэмерона

2018-04-27 16:31 2258

Еще новости в разделе "Украина"

фото 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник»

2018-05-03 15:00 72

Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен

2018-05-03 14:16 313

Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать

2018-05-03 13:14 507

КАРТА Сегодня в Украине будет облачно и жарко, температура поднимется до +30

2018-05-03 09:43 697
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник» 2018-05-03 15:00 72
Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен 2018-05-03 14:16 313
Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать 2018-05-03 13:14 507
КАРТА Сегодня в Украине будет облачно и жарко, температура поднимется до +30 2018-05-03 09:43 697

Лента

фото 15:00 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник»
14:45 Утечка данных Facebook:Cambridge Analytica объявила о своем банкротстве
14:16 Wizz Air восстановил прямые рейсы Львов-Лондон, билеты от 659 гривен
13:43 Почему Мустафа Найем тянет с судебно-медицинской экспертизой
13:14 Неизвестные потери АТО: сотни погибших на Донбассе солдат не удается опознать
12:46 Ливерпуль проиграл, но побил рекорд Барселоны в Лиге чемпионов и вышел в финал
12:13 ООН подсчитала, сколько людей в мире нелегально работают в адских условиях
11:45 Ким Чен Ын впервые выдаст США американцев, осужденных в КНДР за шпионаж
11:12 Великобритания обязала офшорные острова раскрыть владельцев зарегистрированных там компаний
10:44 Лидер Майдана Армении попросил протестующих не мешать работе парламента