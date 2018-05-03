Экономика Tesla понесла крупнейшие убытки в своей истории - Маск ушел в минуса на 705 млн

2018-05-04 09:11 315

Производитель премиальных американских электрокаров продолжает терять сотни миллионов долларов. Чистый убыток почти культовой компании Tesla по итогам первого квартала 2018 года составил более $709,5 млн, что более чем вдвое превышает потери компании за январь-март прошлого года ($330,2 млн).

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Как следует из официальной отчетности компании, полученный в январе-марте 2018 года убыток стал крупнейшим квартальным убытком в истории Tesla.

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В то же время, согласно отчету производителя электромобилей, совокупная выручка компании в первом квартале 2018 года выросла в годовом исчислении более чем на четверть, превысив $3,4 млрд, при этом выручка от продажи автомобилей составила $2,561 млрд.

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Илон Маск традиционно не теряет энтузиазма. При условии выхода на выпуск по пять тысяч автомобилей Model 3 в неделю Tesla планирует выйти на прибыльность уже в третьем квартале 2018 года.

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Экономика

Tesla понесла крупнейшие убытки в своей истории - Маск ушел в минуса на 705 млн 2018-05-04 09:11 315
Великобритания обязала офшорные острова раскрыть владельцев зарегистрированных там компаний 2018-05-03 11:12 1176
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