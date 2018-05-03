Курьезы Пентагон признал китайские смартфоны угрозой нацбезопасности США

2018-05-04 13:15 397

На американских военных базах запретили продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE. Такое решение принял Пентагон.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Минобороны США решили, что использование этих устройств связано с большими рисками для нацбезопасности.

"Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для сотрудников, данных и деятельности министерства", - заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, добавив, что "в свете этого продолжать продавать их в военных магазинах министерства сотрудникам обороны было бы неблагоразумно".

Приказ прекратить продажу устройств Huawei и ZTE был отдан в пятницу. Запрет также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие продукты для мобильной связи.
Однако, сотрудники министерства по-прежнему могут использовать устройства китайских компаний, в том числе в работе.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США не рекомендуют американцам покупать и пользоваться телефонами Huawei и ZTE, так как китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.

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