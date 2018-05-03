Политика Почему Мустафа Найем тянет с судебно-медицинской экспертизой

2018-05-03 13:43 424

Как стало известно сегодня, депутату Мустафе Найему еще не проводили судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния его здоровья. 

"Вчера ему должны были проводить судебно-медицинскую экспертизу, вчера у него еще держалось воспаление и высокая температура. Врачи сказали, что еще нельзя его вывозить из больницы", - сообщил СМИ брат депутата Маси Найем.

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Также он спрогнозировал, что дело может быть переквалифицировано.

"Я думаю, что может быть переквалифицировано, но все будет зависеть от того, какое состояние у Мустафы, и от наличия большего количества доказательств. Мои прогнозы, что статья может измениться на "Нанесение тяжких телесных", - отметил Маси Найем.

По его словам, сейчас депутат находится в самой обыкновенной государственной клинике, а не в частной депутатской. Вероятно, туда его после инцидента отвезла новенькая и комфортательная "скорая" с кондиционером (см. фото выше).

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Напомним, 30 апреля в центре Киева в результате дорожного спора избили нардепа Мустафу Найема.

Полиция задержала троих. Им предъявлено подозрение по статье о хулиганстве. 2 мая один из нападавших, Магомед-Салих Саитов, в суде получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня. Четвертый нападающий, Магомед-Амин Саитов, успел сбежать из страны, спустя два часа после драки улетел в Баку.

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