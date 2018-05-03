Украина фото 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник»

2018-05-03 15:00 646

Великолепная игра актеров, прекрасные мелодии в исполнении живого симфонического оркестра, остроумный текст, забавные путаницы и курьезные ситуации, волшебные музыкальные портреты - все это, в сочетании с живописными декорациями и яркими костюмами героев, доставит зрителю настоящее эстетическое удовольствие.

- Мы активно перенимаем опыт и щедро делимся своими наработками - говорит режиссер-постановщик, генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. - Считаю, что именно сейчас мы вышли на хороший темпоритм. В театре ежемесячно проходят премьерные показы. И тем не менее, каждая премьера - это большое испытание.

В новой постановке Богдана Струтинского блестяще соединились оперный вокал и причудливая актерская игра. Веселый сюжет эклектично связал элементы прошлого и современности. А неожиданные смелые решения постановки вызывают в зале искренние возгласы изумления.

Опера «Севильский цирюльник» - одна из лучших комических опер с интересной и увлекательной историей. Как известно, она была написана в рекордно сжатые сроки для новогоднего карнавала в Риме. Примечательно, что опера и по сей день остается одной из самых репертуарных.

Национальная оперетта Украины предлагает зрителю современное сценическое воплощение произведения, что является главной «интригой» постановки. Ведь возраст оперы насчитывает уже около двухсот лет!

По сюжету, прекрасная юная сирота Розина вынуждена жить у своего опекуна доктора Бартоло, от назойливости которого бедная девушка не знает куда деться. Старый Бартоло метит на большое приданое Розины и сам не прочь вспомнить молодость, заполучив такую ​​красавицу в жены.Но сердце юной девушки занято другим - молодым человеком, который безумно влюблен в нее, но о котором она толком пока ничего не знает. Он появляется в костюме скромного бакалавра, хотя на самом деле является богатым графом Альмавива.

Молодым людям никак не удается встретиться и поговорить! Старый опекун постоянно следит за красавицей-воспитанницей, чувствуя реальную угрозу со стороны соперника...

Любви графа Альмавивы и Розины помогает тот, кто случайно появляется рядом: цирюльник Фигаро. Хитростью и ловкостью он находит возможность проникнуть в дом, передать записку и «устранить» в нужный момент доктора Бартоло. Комедия заканчивается общим примирением.

Неисчерпаемый юмор, мелодичная щедрость и виртуозный блеск вокальных партий, а также стремительная динамика сценического действия – вот, что найдет зритель в новой премьере Национальной оперетты Украины «Севильский цирюльник»!

Можно утверждать, что опера прославляет жизненную активность и предприимчивость, нежные чувства влюбленных и высмеивает лицемерие - в этомее прогрессивное значение!

Когда: 12 мая, суббота

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Билеты можно заказать по телефонам (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34;

купить в кассе Театра или здесь

Пишите: kiev.operetta@gmail.com

Подготовлено по материалам пресс-центра КНАТО