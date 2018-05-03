Мир видео Ким Чен Ын толкнул фотографа за попытку снять его супругу

2018-05-03 19:30 601

 

Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын помешал фотографу снять его супругу Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Об этом сообщает The Mirror.

Когда фотограф попытался запечатлеть Ри Сол Чжу, Ким Чен Ын оттолкнул его в сторону. Отмечается, что инцидент произошел перед тем как лидер Северной Кореи собирался представить супругу президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

В издании отметили, что это первый случай, когда кто-то из лидеров Корейской народно-демократической республики берет свою супругу на встречу с президентом Южной Кореи.

 

 

Еще по теме

Стало известно неожиданное место встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа

2018-05-01 14:15 1684

Переговоры Трампа с Ыном: определена дата

2018-04-29 11:00 2414

Трамп рассказал, что ожидает от встречи с Ким Чен Ыном

2018-04-28 13:00 3364

фото На демаркационной линии проходит историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

2018-04-27 11:44 2342

Еще новости в разделе "Мир"

видео Ким Чен Ын толкнул фотографа за попытку снять его супругу

2018-05-03 19:30 601

Самый богатый человек планеты не знает, куда тратить деньги

2018-05-03 17:40 498

Пашиняна вновь выдвинули на пост премьера Армении

2018-05-03 16:30 504

Корейская оттепель: Сеул прекратил агитацию против КНДР, убирают громкоговорители

2018-05-03 15:13 1684
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео Ким Чен Ын толкнул фотографа за попытку снять его супругу 2018-05-03 19:30 601
Самый богатый человек планеты не знает, куда тратить деньги 2018-05-03 17:40 498
Пашиняна вновь выдвинули на пост премьера Армении 2018-05-03 16:30 504
Корейская оттепель: Сеул прекратил агитацию против КНДР, убирают громкоговорители 2018-05-03 15:13 1684

Лента

20:00 Сестра Савченко показала, как Надежда похудела после 42 дней голодовки
видео 19:30 Ким Чен Ын толкнул фотографа за попытку снять его супругу
19:00 Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд
видео 18:30 Взрывы в Балаклее: жителей города призвали забрать детей из школ и детсадов
17:40 Самый богатый человек планеты не знает, куда тратить деньги
17:26 Порошенко объяснил важность финала Лиги чемпионов в Киеве
16:30 Пашиняна вновь выдвинули на пост премьера Армении
15:46 Составлен рейтинг стран мира с самыми высокими расходами на армию и оружие
15:13 Корейская оттепель: Сеул прекратил агитацию против КНДР, убирают громкоговорители
фото 15:00 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник»