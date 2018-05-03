Мир видео Ким Чен Ын толкнул фотографа за попытку снять его супругу

2018-05-03 19:30 601

Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын помешал фотографу снять его супругу Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Об этом сообщает The Mirror.

Когда фотограф попытался запечатлеть Ри Сол Чжу, Ким Чен Ын оттолкнул его в сторону. Отмечается, что инцидент произошел перед тем как лидер Северной Кореи собирался представить супругу президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

В издании отметили, что это первый случай, когда кто-то из лидеров Корейской народно-демократической республики берет свою супругу на встречу с президентом Южной Кореи.