Украина "Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах

2018-05-03 22:00 894

 

С мая этого года "Укрзализныця" ввела единую цену на все напитки, которые продаются в поездах дальнего назначения: чай, кофе, кофейный напиток (3 в 1) и воду. Теперь любой напиток будет стоить 8 гривен.

"Мы уверены, что такое нововведение даст пассажиру больше свободы в выборе напитка. Можно воспользоваться услугой – оплатить напиток при покупке билета, выбрать его уже непосредственно в поезде", – прокомментировал и.о главы правления "Укрзализныци Евгений Кравцов.

Напомним, что в ближайшем будущем в ночных поездах введут полноценное питание. Пассажиры заранее онлайн или непосредственно во время поездки смогут заказать выбранные из меню блюда. Помимо горячих блюд, в поездах будут продавать чай, натуральный и растворимый кофе, сливки, сахар, печенье, вафли и другие кондитерские изделия. Также планируется продажа завтраков (пакетованых каш), соков.

Еще по теме

Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила

2018-05-03 21:30 906

Что ожидает украинцев в мае: подорожание билетов, перерасчет субсидий и новый безвиз

2018-04-30 18:00 3085

фото Ботфорты, тюль и балаклава: Рианна удивила странными и креативными нарядами

2018-04-27 19:28 3785

Госдеп США навязчиво призвал Украину поднять цены на газ

2018-04-22 10:00 3880

Еще новости в разделе "Украина"

"Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах

2018-05-03 22:00 894

Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила

2018-05-03 21:30 906

В Минобороны прокомментировали пожар на военных складах в Балаклее

2018-05-03 21:00 834

Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет

2018-05-03 20:30 879
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

"Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах 2018-05-03 22:00 894
Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила 2018-05-03 21:30 906
В Минобороны прокомментировали пожар на военных складах в Балаклее 2018-05-03 21:00 834
Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет 2018-05-03 20:30 879

Лента

22:00 "Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах
21:30 Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила
21:00 В Минобороны прокомментировали пожар на военных складах в Балаклее
20:30 Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет
20:00 Сестра Савченко показала, как Надежда похудела после 42 дней голодовки
видео 19:30 Ким Чен Ын толкнул фотографа за попытку снять его супругу
19:00 Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд
видео 18:30 Взрывы в Балаклее: жителей города призвали забрать детей из школ и детсадов
17:30 Самый богатый человек планеты не знает, куда тратить деньги
17:00 Порошенко объяснил важность финала Лиги чемпионов в Киеве