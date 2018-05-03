Украина "Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах

2018-05-03 22:00 894

С мая этого года "Укрзализныця" ввела единую цену на все напитки, которые продаются в поездах дальнего назначения: чай, кофе, кофейный напиток (3 в 1) и воду. Теперь любой напиток будет стоить 8 гривен.

"Мы уверены, что такое нововведение даст пассажиру больше свободы в выборе напитка. Можно воспользоваться услугой – оплатить напиток при покупке билета, выбрать его уже непосредственно в поезде", – прокомментировал и.о главы правления "Укрзализныци Евгений Кравцов.

Напомним, что в ближайшем будущем в ночных поездах введут полноценное питание. Пассажиры заранее онлайн или непосредственно во время поездки смогут заказать выбранные из меню блюда. Помимо горячих блюд, в поездах будут продавать чай, натуральный и растворимый кофе, сливки, сахар, печенье, вафли и другие кондитерские изделия. Также планируется продажа завтраков (пакетованых каш), соков.