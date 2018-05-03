Украина В Минобороны прокомментировали пожар на военных складах в Балаклее

2018-05-03 21:00 834

 

На территории бывшего арсенала украинской армии в городе Балаклея Харьковской области продолжаются мероприятия по локализации пожара, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В четверг, 3 мая, около 13.35 начался пожар вследствие возгорания сухой травы на бывшей территории 65 арсенала. Там шли работы по очищению и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались во время прошлогоднего ЧП, когда горели склады боеприсав.

Для локализации пожара привлекли два пожарных танка и инженерную машину разграждения, отметили в ведомстве. Личный состав, который занимался разминированием, эвакуирован.

Напомним, что сегодня днем жители Балаклеи сообщили о том, что со стороны арсенала слышны взрывы, там произошел пожар. Близлежашие дома были эвакуированы, детей забирают из школ.

Напомним, что в ночь на 23 марта 2017 года, произошел пожар на складе боеприпасов в Балаклее. Пожар привел к детонации боеприпасов. В городе и близлежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще трое получили ранения.

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