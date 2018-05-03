Спорт Порошенко объяснил важность финала Лиги чемпионов в Киеве

2018-05-03 17:26 516

 

Проведение финала Лиги чемпионов в Киеве является невероятно важным событием для Украины, которая столкнулась с военной агрессией России и новыми вызовами. Об этом заявил Президент страны Петр Порошенко во время встречи с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.

"Я уверен, что миллиарды зрителей будут смотреть этот матч. Тем более, что "Реал" и "Ливерпуль" сделали большие заявки во время своего похода к финалу. Огромное спасибо исполкому УЕФА. Для Украины это имеет большое символическое значение. Когда мы защищаем свои суверенитет и территориальную целостность и проводим решительные реформы, мы показываем всему миру, что Украина умеет тепло принимать своих гостей, друзей и туристов", – сказал Порошенко.

По словам Президента, он с интересом наблюдал за полуфинальными поединками. "Матч между "Реалом" и "Баварией" стал примером огромного класса и уровня игры. А в матче "Ромы" и "Ливерпуля" просто невероятно переживал за судейство. В такие дни все, от школьника до президента, превращаются в обычного болельщика, который живет футболом. Я уверен, что в финале мы увидим настоящее чудо", – подчеркнул глава государства.

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Спорт

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