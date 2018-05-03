Украина Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет

2018-05-03 20:30 882

 

Аномально-жаркая погода в столице Украины поставила абсолютный рекорд за последние несколько десятков лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«2 мая, кроме наиболее теплой ночи в Киеве, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30 по Цельсию», — говорится в сообщении.

Согласно информации ученых, подобный инцидент происходил лишь в 1934-м году.

«В связи с этим, среднедневная температура превысила на 0,1 градус предыдущее значение того же 1934-го года. Она составила 22,8 градуса, что на 10,6 больше за климатическую норму для этой даты», — подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, погода в ближайшее время готовит «головную боль» для украинцев, однако дождя и похолодание не предвидится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

«У нас на улицах полным ходом – мини, бретельки, голые плечи, голые колени, натертые новыми босоножками пальцы, мороженное, десятки литров воды и всеукраинское гудение кондиционеров. 4 мая в Украине все те же летние признаки – опять», — отметила она.

По словам Диденко, украинцам стоит готовиться к +26-32 градусам жары. Чуть ниже будет температура на побережьях морей – от 22 до 27 по Цельсию.

Еще по теме

фото 12 мая в Национальной оперетте - новая постановка культовой оперы «Севильский цирюльник»

2018-05-03 15:00 809

КАРТА Сегодня в Украине будет облачно и жарко, температура поднимется до +30

2018-05-03 09:43 885

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-03 08:42 399760

Найем рассказал, как бегал за своими обидчиками по Киеву и получил по морде второй раз

2018-05-02 13:44 2078

Еще новости в разделе "Украина"

"Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах

2018-05-03 22:00 894

Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила

2018-05-03 21:30 906

В Минобороны прокомментировали пожар на военных складах в Балаклее

2018-05-03 21:00 834

Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет

2018-05-03 20:30 882
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

"Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах 2018-05-03 22:00 894
Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила 2018-05-03 21:30 906
В Минобороны прокомментировали пожар на военных складах в Балаклее 2018-05-03 21:00 834
Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет 2018-05-03 20:30 882

Лента

22:00 "Укрзализныця" ввела новые цены на напитки в поездах
21:30 Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила
21:00 В Минобороны прокомментировали пожар на военных складах в Балаклее
20:30 Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет
20:00 Сестра Савченко показала, как Надежда похудела после 42 дней голодовки
видео 19:30 Ким Чен Ын толкнул фотографа за попытку снять его супругу
19:00 Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд
видео 18:30 Взрывы в Балаклее: жителей города призвали забрать детей из школ и детсадов
17:30 Самый богатый человек планеты не знает, куда тратить деньги
17:00 Порошенко объяснил важность финала Лиги чемпионов в Киеве