Украина Аномальная погода в Киеве побила все температурные рекорды: впервые за десятки лет

2018-05-03 20:30 882

Аномально-жаркая погода в столице Украины поставила абсолютный рекорд за последние несколько десятков лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«2 мая, кроме наиболее теплой ночи в Киеве, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30 по Цельсию», — говорится в сообщении.

Согласно информации ученых, подобный инцидент происходил лишь в 1934-м году.

«В связи с этим, среднедневная температура превысила на 0,1 градус предыдущее значение того же 1934-го года. Она составила 22,8 градуса, что на 10,6 больше за климатическую норму для этой даты», — подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, погода в ближайшее время готовит «головную боль» для украинцев, однако дождя и похолодание не предвидится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

«У нас на улицах полным ходом – мини, бретельки, голые плечи, голые колени, натертые новыми босоножками пальцы, мороженное, десятки литров воды и всеукраинское гудение кондиционеров. 4 мая в Украине все те же летние признаки – опять», — отметила она.

По словам Диденко, украинцам стоит готовиться к +26-32 градусам жары. Чуть ниже будет температура на побережьях морей – от 22 до 27 по Цельсию.