Сестра Савченко показала, как Надежда похудела после 42 дней голодовки

В четверг, 3 мая, в сети появилась новая фоография украинского политика и депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Снимок опубликовала сестра нардепа Вера Саченко на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что ранее Вера Савченко уже рассказывала про проблемы сестры со здоровьем из-за голодовки.
"Она ничего не ест, только употребляет воду и курит сигареты. Из-за этого с пищеварительной системой начались проблемы" - отметила Вера.
Напомним, Савченко, которая находится в СИЗО, голодает уже 42 дня.