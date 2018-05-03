Политика Сестра Савченко показала, как Надежда похудела после 42 дней голодовки

2018-05-03 20:00 1098

В четверг, 3 мая, в сети появилась новая фоография украинского политика и депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Снимок опубликовала сестра нардепа Вера Саченко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что ранее Вера Савченко уже рассказывала про проблемы сестры со здоровьем из-за голодовки.

"Она ничего не ест, только употребляет воду и курит сигареты. Из-за этого с пищеварительной системой начались проблемы" - отметила Вера.

Напомним, Савченко, которая находится в СИЗО, голодает уже 42 дня.