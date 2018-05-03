Мир Самый богатый человек планеты не знает, куда тратить деньги

2018-05-03 17:40 498

 

Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос заявил, что ему очень сложно придумать, как правильно потратить заработанные деньги, отметив, что это сложнее, чем зарабатывать их, передает Business Insider.

По словам богатейшего человека на Земли, очень сложно распорядиться средствами, которые он успел заработать.

"Вы не сможете потратить (эти деньги - ред.) на второй ужин в ресторане", - пошутил Безос. Олигарх подчеркнул, что он убежден в том, что единственное верное решение по трате средств - реинвестирование, на которые необходимо выделять очень большую сумму.

"Мне очень повезло, что я чувствую, что у меня есть конкретная миссия с Blue Origin, которая, я думаю, невероятно важна для всей цивилизации", - сказал Безос. Отметим, что в нынешнее время состояние Джеффа оценивается в 131 млрд долларов, из которых 125 млрд долларов - акции Amazon.

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