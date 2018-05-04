Политика Президент Чехии Земан неуклюже мастерит алиби для Кремля в деле Скрипалей

2018-05-04 11:42 526

Президент Чехии Милош Земан, известный давней дружбой с Путиным, попытался смастерить своеобразное алиби для официальной Москвы в деле отравления Скрипалей. Так, Земан неожиданно заявил, что то нервно-паралитическое вещество в небольшом количестве хранилось и тестировалось в его стране.

По его словам, на территории Чехии в ноябре 2017 года  было произведено нервно-паралитическое вещество А230, которое называют Новичок

Об этом он заявил со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки.

Напомним, это вещество российские спецслужбы использовали для отравления Сергея и Юлии Серипалей ы Бритении.  

"Поскольку информация службы безопасности не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Это основа сообщения СБИ", − сказал Земан в телеэфире.

Он указал, что по данным военной разведки, которая также представила свой доклад, вещество А230 является Новичком, однако Военно-исторический институт, а также Государственное управление по ядерной безопасности Чехии утверждают, что это было вещество не того класса, а некий иной продукт.

"Военная разведка говорит, что яд А230 именуется Новичок. СБИ говорит, что яд А230 не называется Новичком, а Новичок – это А234", – подчеркнул президент Чехии.

При этом он больше доверяет информации военной разведки, которая к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка.

"Я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован Новичок, а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", − отметил Земан.

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