Мир Twitter заявил о серьезной ошибке в системе и посоветовал срочно менять пароли

2018-05-04 12:43 421

Сеть микроблогов Twitter посоветовала всем своим пользователям немедленно сменить пароли. Из-за ошибки в системе безопасности в системе обнаружена серьезная уязвимость. При этом в компании заявили, что утечки данных из-за ошибки не было.

"Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования", — сообщается в официальном блоге Twitter..

В целях предосторожности компания просит рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где использовался этот пароль.

"Мы очень сожалеем, что это произошло. Мы признаем и ценим то доверие, которое вы вкладываете в нас, и каждый день стараетесь завоевать это доверие", - заявили в компании.

Напомним, ранее была найдена уязвимость в macOS, с ее помощью любой пользователь может стать администратором без пароля.