Стало известно, когда Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине

Постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка сообщила, что Совет Безопасности обсудит ситуацию в Украине 29 мая.
Напомним, в мае Польша приняла председательство в Совбезе ООН.
"Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию в Украине. Это произойдет 29 мая", − заявила Вронецка журналистам.
Напомним, ранее ситуация в Украине обсуждалась на заседании Совбеза ООН в феврале 2017 года.
По словам Вронецки, вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.