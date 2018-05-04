Политика Стало известно, когда Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине

2018-05-04 15:13 653

Постпред Польши при ООН Жоанна Вронецка сообщила, что Совет Безопасности обсудит ситуацию в Украине 29 мая.

Напомним, в мае Польша приняла председательство в Совбезе ООН.

"Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию в Украине. Это произойдет 29 мая", − заявила Вронецка журналистам.

Напомним, ранее ситуация в Украине обсуждалась на заседании Совбеза ООН в феврале 2017 года.

По словам Вронецки, вопрос о том, что кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.