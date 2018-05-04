Политика Госдеп США прекратил финансирование волонтеров гражданской обороны Сирии

2018-05-04 15:46 533

Госдеп США по-тихому отказался от финансирования волонтерской организации "Белые каски", действующей в Сирии.

Как сообщает CBS News, бюджет организации на треть состоял из средств, предоставленных США.

Официального сообщения о прекращении финансирования "Белые каски" не получали, однако, утверждают сирийские источники CBS, деньги на счета организации больше не поступают.

Волонтеры сообщают, что у них есть план действий, который позволит продолжить работу в течение месяца или двух, однако долгосрочные перспективы пока что не определены.

"Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни," - заявил представитель организации.

Официальный Вашингтон ведет поиски альтернативных источников финансирования сирийских гуманитарных проектов. При этом США рассчитывают привлечь союзников.

НАША СПРАВКА:

"Белые каски" (Сирийская гражданская оборона) - волонтерская организация, действующая на контролируемых повстанцами территориях Сирии. Основные направления деятельности организации - поисково-спасательные работы после бомбардировок, медицинская эвакуация, эвакуация гражданских из опасных зон и обеспечение функционирования основных служб. Организация состоит из более 3 тысяч добровольцев, работающих в районах Алеппо, Идлиба, Латакии, Хамы, Хомса, Дамаска и Даары. Представители организации утверждают, что за период с 2014 года по апрель 2018 года они оказали помощь более 114 тысячам гражданских. При этом за тот же период 204 добровольца организации погибли при проведении спасательных миссий.