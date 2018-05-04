Украина В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре

2018-05-04 13:44 337

Как сообщил первый замначальника Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко, в столице зафиксирован первый случай заболевания ботулизмом в этом году.

"К нам поступило сообщение, что мужчина 1986 года рождения купил рыбу на одном из стихийных рынков в Киеве возле Виноградаря. Потребителю рыбы 30 апреля стало плохо, его госпитализировали в Александровскую больницу с предварительным диагнозом "ботулизм". У него сейчас отобрана кровь и направлена на исследование в лабораторию. По результатам будет точно установлен диагноз", - рассказал чиновник.

Госпродпотребслужба уже проинформировала Нацполицию относительно данного инцидента.

"Сейчас наши специалисты проводят сбор информации, что это была за рыба, кто ее реализовывал, направлена информацию в Нацполицию для принятия мер по недопущению мест стихийной торговли. Если будет установлено, что у рыбы был производитель или определенный реализатор, будут приниматься меры по проверке тех субъектов", - добавил первый заместитель начальника.

Напомним, в Харьковской области 30 апреля зафиксирован первый случай ботулизма в 2018 году.

Чем опасен ботулизм и как избежать заражения

Бботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, которые содержат ботулотоксин, имеющий высокую степень токсичности для человека. Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет цвета, вкуса, запаха.

Заболевание возникает тогда, когда создаются особые условия для размножения возбудителя ботулизма и образования токсина. Это прежде всего отсутствие доступа воздуха (такие условия создаются при консервировании продуктов, копчении рыбных, мясных продуктов, загрязненных возбудителем ботулизма) и температура от +15 до +37 градусов, если же она ниже, жизнедеятельность его резко тормозится, и при температуре 0 градусов микроб не размножается, токсин не выделяется.

Еще по теме

В Ровенской области зафиксирован второй случай ботулизма

2017-08-29 19:30 3784

Вспышка ботулизма в Украине: медики рассказали, как распознать и лечить ботулизм

2017-07-25 19:00 6098

Океанологи обнаружили новый вид гигантских рыб

2017-07-24 20:00 5000

Ботулизм в Харькове: 22-летняя девушка подключена к аппарату искусственного дыхания

2017-07-24 15:30 3886

Еще новости в разделе "Украина"

В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре

2018-05-04 13:44 337

фото В Днепре груженая фура влетела на парковку магазина - много пострадавших, есть жертвы

2018-05-04 11:51 1006

КАРТА Жара пришла в Украину - сегодня температура поднимется выше +30°C

2018-05-04 11:13 583

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-05-04 09:40 400404
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре 2018-05-04 13:44 337
фото В Днепре груженая фура влетела на парковку магазина - много пострадавших, есть жертвы 2018-05-04 11:51 1006
КАРТА Жара пришла в Украину - сегодня температура поднимется выше +30°C 2018-05-04 11:13 583
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-05-04 09:40 400404

Лента

14:45 Трамп заявил, что 14 мая планирует прилететь на открытие посольства в Иерусалим
14:16 Дизельный скандал: бывшему гендиректору Volkswagen выдвинули обвинение
13:44 В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре
13:15 Пентагон признал китайские смартфоны угрозой нацбезопасности США
фото 13:09 Нет пропусти! 16 мая в Национальной оперетте - «Графиня Марица» Имре Кальмана
12:43 Twitter заявил о серьезной ошибке в системе и посоветовал срочно менять пароли
видео 12:14 Что происходит в салоне Porsche 911 GT3 RS на скорости в 300 км/ч
фото 11:51 В Днепре груженая фура влетела на парковку магазина - много пострадавших, есть жертвы
11:42 Президент Чехии Земан неуклюже мастерит алиби для Кремля в деле Скрипалей
КАРТА 11:13 Жара пришла в Украину - сегодня температура поднимется выше +30°C