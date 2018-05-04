Украина В Киев вернулся пищевой ботулизм - пострадавший купил рыбу на Виноградаре

2018-05-04 13:44 337

Как сообщил первый замначальника Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко, в столице зафиксирован первый случай заболевания ботулизмом в этом году.

"К нам поступило сообщение, что мужчина 1986 года рождения купил рыбу на одном из стихийных рынков в Киеве возле Виноградаря. Потребителю рыбы 30 апреля стало плохо, его госпитализировали в Александровскую больницу с предварительным диагнозом "ботулизм". У него сейчас отобрана кровь и направлена на исследование в лабораторию. По результатам будет точно установлен диагноз", - рассказал чиновник.

Госпродпотребслужба уже проинформировала Нацполицию относительно данного инцидента.

"Сейчас наши специалисты проводят сбор информации, что это была за рыба, кто ее реализовывал, направлена информацию в Нацполицию для принятия мер по недопущению мест стихийной торговли. Если будет установлено, что у рыбы был производитель или определенный реализатор, будут приниматься меры по проверке тех субъектов", - добавил первый заместитель начальника.

Напомним, в Харьковской области 30 апреля зафиксирован первый случай ботулизма в 2018 году.

Чем опасен ботулизм и как избежать заражения

Бботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, которые содержат ботулотоксин, имеющий высокую степень токсичности для человека. Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет цвета, вкуса, запаха.

Заболевание возникает тогда, когда создаются особые условия для размножения возбудителя ботулизма и образования токсина. Это прежде всего отсутствие доступа воздуха (такие условия создаются при консервировании продуктов, копчении рыбных, мясных продуктов, загрязненных возбудителем ботулизма) и температура от +15 до +37 градусов, если же она ниже, жизнедеятельность его резко тормозится, и при температуре 0 градусов микроб не размножается, токсин не выделяется.