Украина Кличко пояснил, почему киевляне сидят без горячей воды

2018-05-05 10:00 647

 

Отсутствие горячей воды в Киеве связано с проведением гидравлических испытаний.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщила пресс-служба столичной власти.

«Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону. В Киеве одна из наибольших в Европе протяженность теплосетей. И, чтобы подготовить город к следующему отопительному сезону, мы вынуждены проводить гидравлические испытания, с этим и связано отсутствие горячей воды», — сказал Кличко.

Мэр напомнил, что в этом году завершается соглашение между Киевом и компанией «Киевэнерго» и столичная власть возвращает объекты теплоснабжения в управление и под контроль города.

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