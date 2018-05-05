Политика Больше не безвиз: за что и когда украинцам придется платить

2018-05-05 10:30 803

 

Украинцев не на шутку расстроили планы Евросоюза о предварительной платной регистрации жителей других стран, которые намереваются посетить ЕС

Об этом рассказала аналитик заместитель директора ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая.

По словам аналитика, у украинцев еще есть минимум три года для путешествий по ныне действующим правилам.

А после введения механизма предварительной регистрации на специальном сайте платить по 7 евро и заполнять анкету будут обязаны только те, кто путешествует в рамках безвизового режима.

Иными словами, туристы, лица, желающие повидаться с родственниками или провести деловую встречу с иностранными партнерами и другие, кто не собирается работать за границей.

Тем же, кто едет по обычному, а не биометрическому паспорту и соответственно, получает визу (шенгенскую или национальную), равно как и нашим соотечественникам, которые едут на заработки, не нужно проходить процедуру предварительной авторизации. Так как при получении визы их и так проверяются на благонадежность и финансовую состоятельность.

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