Украина Жару в Украине сменят грозы: погода на 5 и 6 мая

2018-05-05 11:00 887

В субботу, 5 мая, в Украине продержится жаркая погода, но к воскресенью, 6 мая, температура воздуха в ряде регионов начнет снижаться, также ожидаются дожди с грозами. Такой прогноз погоды на выходные сделала синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт грозовыми дождями ослабит жару до +22+28 градусов. Большинство областей еще будут находится в зоне высокой температуры воздуха, +26+32 градуса", - сообщила она на своей странице в фейсбуке. Синоптик уточнила, что 6 мая, жара отступит с запада, севера и центра Украины. Безоблачная погода сменится грозовыми дождями. Днем Диденко прогнозирует снижение температуры до +21+27 градусов.

На юге и востоке Украины 5-6 мая продержится жаркая погода. Горячий сухой воздух разогреется до +26+32 градуса. Снижаться температура начнет 8 мая.

"В Киеве 5 мая будет жарко и солнечно. Однако наши головы могут уже чувствовать приближение изменения погоды, которое ожидается 6 мая. В воскресенье в столице жара "съедет" до +23 градусов. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром также вероятны в Киеве в воскресенье", - сообщила Наталья Диденко.