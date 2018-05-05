Украина "Дышать невозможно". В Киеве произошел серьезный пожар

2018-05-05 12:30 540

 

В Киеве произошел серьезный пожар на территории фруктовых садов жилмассива Виноградарь. Об этом в соцсетях пишут местные жители. Из-за возгорания, с раннего утра люди жалуются на сильный запах гари и едкий дым. Возгорание садов привело к тому, что Куреневка, Ветряные Горы, Виноградарь и жилмассив Мостицкий были буквально окутаны смогом.

"Всю ночь дышать нечем. От дыма болит голова", - пишут местные жители в группе "Громадська варта Виноградарь" в Facebook. Кроме того, люди переживают, что детям в школах, которые окутаны дымом, может стать плохо.

Напомним, вчера вечером, 4 мая, произошел серьезный пожар на территории агрокомбината "Пуща-Водица". Возгорание удалось потушить, однако судя по тому, что дым и гарь ощущаются до сих пор, полностью ликвидировать пожар не удалось.

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