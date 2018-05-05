Экономика Курс валют: гривна начала выходные с проседания

2018-05-05 13:00 495

В субботу, 5 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюта выросли в цене: курс доллара на субботу, 5 мая, составляет 26 гривен 30 копеек. По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на 11 копеек. В цене поднялся и евро: по сравнению с прошлым банковским днем европейская валюта подорожала на 8 копеек, и в субботу будет стоить 31 гривну 48 копеек.

Банкиры в комментарии "Вестям" сделали долгосрочный курсовой прогноз на май, рассказав о том, что повлияет на стоимость доллара в Украине.

Напомним, что гривна продолжала укрепляться на протяжении последних недель. Также сообщалось, что госдолг Украины за месяц вырос больше, чем на полмиллиарда долларов.