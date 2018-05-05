"Он нам не царь": по всей России начались протесты

В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками Алексея Навального.
Согласованные с властями акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Иркутске, Томске и Новосибирске.
Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.
В некоторых городах протест не согласован с местными властями, и перед акциями проходили задержания активистов.
Также стало известно о первых задержаниях непосредственно на акциях, в частности, Челябинске, Красноярске и Барнауле.
В Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия. Во время митинга в городе полиция задержала около 50 человек.
В Москве начало акции "Он нам не царь" запланировано на 14:00. Сторонники Навального планируют выйти на Пушкинскую площадь, ссылаясь на право, предусмотренной российской Конституцией.
Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга. В центр столицы РФ стягивают полицию, ОМОН, Росгвардию и автозаки, сообщает "Радио Свобода".