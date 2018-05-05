Мир "Он нам не царь": по всей России начались протесты

2018-05-05 13:30 543

 

В российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками Алексея Навального.

Согласованные с властями акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Иркутске, Томске и Новосибирске.

Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

В некоторых городах протест не согласован с местными властями, и перед акциями проходили задержания активистов.

Также стало известно о первых задержаниях непосредственно на акциях, в частности, Челябинске, Красноярске и Барнауле.

В Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия. Во время митинга в городе полиция задержала около 50 человек.

В Москве начало акции "Он нам не царь" запланировано на 14:00. Сторонники Навального планируют выйти на Пушкинскую площадь, ссылаясь на право, предусмотренной российской Конституцией.

Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга. В центр столицы РФ стягивают полицию, ОМОН, Росгвардию и автозаки, сообщает "Радио Свобода".

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