Политика Трамп заявляет, что согласовал встречу с Ким Чен Ыном

2018-05-05 14:30 921

 

Президент США Дональд Трамп заявляет о согласовании даты и места для проведения встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает 4 мая агентство "Блумберг".

"У нас есть дата и есть место", – сказал Трамп журналистам в Белом доме по дороге на борт вертолета.

Президент США пока не уточнил точной даты и места встречи на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают Швейцарию как наиболее подходящее место для проведения саммита с участием американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео встречался с Ким Чен Ыном для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.

Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с северокорейским лидером, однако предупредил, что уйдет с встречи, если она покажется ему не результативной.

Как известно, США настаивают на денуклеаризации КНДР. Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году.

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