Детали 10 мая Арт-центр Ивана Козловского представит зрителю «ТРАВИАТУ»

2018-05-05 11:30 539

 

10 мая в 19-00 в Арт-центре Ивана Козловского Национальной оперетты Украины  (Крещатик, 50-б) в рамках проекта «Иван Козловский и музыкальное кино» состоится вечер оперы и кино «Травиата».

«Травиата» – не просто вечер… Это многомерное действо, спектакль, в котором кино, опера, балет, драма объединены в один сюжет, известный всему миру. В данном варианте это история Мари Дюплессі, Маргариты Готье, Виолетты Валери… Перед героиней  «Травиаты» в последние минуты пролетает вся жизнь, словно кто-то отматывает кинопленку в обратном направлении… И сюжет движется в обратном направлении.

Спектакль состоит из кадров экранизаций оперы Дж. Верди "Травиата" разных лет и фрагментов постановки в исполнении солистов киевских театров.

Действующие лица и исполнители:

  • Маргарита Готье - лауреат государственной премии им. Т. Г. Шевченко, н. а. Украины Лариса Кадочникова.
  • Виолетта Валери - солистка Национальной оперы Украины, з. а. Украины Ольга Фомичева, лауреаты международных конкурсов Инна Гусева и Ольга Бурда.
  • Альфред Жермон - солист Национальной оперы Украины, з. а. Украины Николай Шуляк, солист Национального дома органной и камерной музыки Сергей Андрощук, артист Национальной оперетты Василий Сащук.
  • Жорж Жермон - солист Национальной оперетты Украины, з. а. Украины Сергей Авдеев.

Концертмейстер - лауреат международных конкурсов Зоя Володарская

Режиссер, автор сценария - Татьяна Зозуля

Техническое обеспечение - Александр Куцевалов

 

Видео-анонс - https://www.youtube.com/watch?v=6wE_BZclvDo

Билеты – 80 грн.

Сайт: http://operetta.com.ua/kozlowski/event/traviata/

Еще по теме

фото + видео 17 апреля в Киеве - концерт ко дню рождения итальянского тенора Франко Корелли

2018-04-06 08:27 6082

«Неделя Ивана Козловского» - к 118-летию со дня рождения

2018-03-18 10:19 4753

АНОНС 14 сентября в Киеве - Гала-концерт мастеров искусств Украины

2017-09-07 08:43 6710

Где отпраздновать Ивана Купала в Киеве: программа мероприятий

2017-07-06 22:00 3978

Еще новости в разделе "Детали"

10 мая Арт-центр Ивана Козловского представит зрителю «ТРАВИАТУ»

2018-05-05 11:30 539

фото Нет пропусти! 16 мая в Национальной оперетте - «Графиня Марица» Имре Кальмана

2018-05-04 13:09 1035

7 мая в Национальной филармонии состоится уникальный концерт «Учитель и его ученики. Валерий Буймистер»

2018-05-02 20:15 2518

документ В СБУ возбудили контрразведывательное производство против Сытника, - фото

2018-05-02 16:56 1857
Все статьи раздела "Детали"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

10 мая Арт-центр Ивана Козловского представит зрителю «ТРАВИАТУ» 2018-05-05 11:30 539
фото Нет пропусти! 16 мая в Национальной оперетте - «Графиня Марица» Имре Кальмана 2018-05-04 13:09 1035
7 мая в Национальной филармонии состоится уникальный концерт «Учитель и его ученики. Валерий Буймистер» 2018-05-02 20:15 2518
документ В СБУ возбудили контрразведывательное производство против Сытника, - фото 2018-05-02 16:56 1857

Лента

14:30 Трамп заявляет, что согласовал встречу с Ким Чен Ыном
14:00 Полторак раскрыл причины взрывов на складах Украины
13:30 "Он нам не царь": по всей России начались протесты
13:00 Курс валют: гривна начала выходные с проседания
12:30 "Дышать невозможно". В Киеве произошел серьезный пожар
12:00 На Гавайях произошло крупнейшее за 43 года землетрясение
11:30 10 мая Арт-центр Ивана Козловского представит зрителю «ТРАВИАТУ»
11:00 Жару в Украине сменят грозы: погода на 5 и 6 мая
10:30 Больше не безвиз: за что и когда украинцам придется платить
10:00 Кличко пояснил, почему киевляне сидят без горячей воды