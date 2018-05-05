10 мая Арт-центр Ивана Козловского представит зрителю «ТРАВИАТУ»

10 мая в 19-00 в Арт-центре Ивана Козловского Национальной оперетты Украины (Крещатик, 50-б) в рамках проекта «Иван Козловский и музыкальное кино» состоится вечер оперы и кино «Травиата».
«Травиата» – не просто вечер… Это многомерное действо, спектакль, в котором кино, опера, балет, драма объединены в один сюжет, известный всему миру. В данном варианте это история Мари Дюплессі, Маргариты Готье, Виолетты Валери… Перед героиней «Травиаты» в последние минуты пролетает вся жизнь, словно кто-то отматывает кинопленку в обратном направлении… И сюжет движется в обратном направлении.
Спектакль состоит из кадров экранизаций оперы Дж. Верди "Травиата" разных лет и фрагментов постановки в исполнении солистов киевских театров.
Действующие лица и исполнители:
Концертмейстер - лауреат международных конкурсов Зоя Володарская
Режиссер, автор сценария - Татьяна Зозуля
Техническое обеспечение - Александр Куцевалов
Видео-анонс - https://www.youtube.com/watch?v=6wE_BZclvDo
Билеты – 80 грн.