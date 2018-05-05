Детали 10 мая Арт-центр Ивана Козловского представит зрителю «ТРАВИАТУ»

2018-05-05 11:30 539

10 мая в 19-00 в Арт-центре Ивана Козловского Национальной оперетты Украины (Крещатик, 50-б) в рамках проекта «Иван Козловский и музыкальное кино» состоится вечер оперы и кино «Травиата».

«Травиата» – не просто вечер… Это многомерное действо, спектакль, в котором кино, опера, балет, драма объединены в один сюжет, известный всему миру. В данном варианте это история Мари Дюплессі, Маргариты Готье, Виолетты Валери… Перед героиней «Травиаты» в последние минуты пролетает вся жизнь, словно кто-то отматывает кинопленку в обратном направлении… И сюжет движется в обратном направлении.

Спектакль состоит из кадров экранизаций оперы Дж. Верди "Травиата" разных лет и фрагментов постановки в исполнении солистов киевских театров.

Действующие лица и исполнители:

Маргарита Готье - лауреат государственной премии им. Т. Г. Шевченко, н. а. Украины Лариса Кадочникова.

Виолетта Валери - солистка Национальной оперы Украины, з. а. Украины Ольга Фомичева, лауреаты международных конкурсов Инна Гусева и Ольга Бурда.

Альфред Жермон - солист Национальной оперы Украины, з. а. Украины Николай Шуляк, солист Национального дома органной и камерной музыки Сергей Андрощук, артист Национальной оперетты Василий Сащук.

Жорж Жермон - солист Национальной оперетты Украины, з. а. Украины Сергей Авдеев.

Концертмейстер - лауреат международных конкурсов Зоя Володарская

Режиссер, автор сценария - Татьяна Зозуля

Техническое обеспечение - Александр Куцевалов

Видео-анонс - https://www.youtube.com/watch?v=6wE_BZclvDo

Билеты – 80 грн.

Сайт: http://operetta.com.ua/kozlowski/event/traviata/