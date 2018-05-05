Спорт Футбол: "Динамо" должно выдержать этот удар, - Хацкевич

2018-05-05 15:00 876

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью с "Мариуполем", которая сильно убавила шансы киевлян на продолжение борьбы за чемпионство. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Наверное, моя ошибка в том, что я не угадал с одним игроком со стартовых минут. У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский – игроки более креативные, нам этого не хватило.

Старались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной. Были хорошие передачи с флангов, но никто не замыкал.

Где-то не хватило мастерства, где-то сыграл вратарь. Но мы должны выдержать удар, будем настраиваться на Кубок. Наверное, это самая важная игра сезона", - сказал Хацкевич.