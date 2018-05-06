Спорт Порошенко: ЧМ-2018 − инструмент пропаганды России

2018-05-06 13:00 1181

Глава государства считает, что РФ стремится использовать проведение Чемпионата мира по футболу для восстановления своей репутации.

Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Focus, что Россия стремится использовать проведение финальных матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года для восстановления своей репутации на международной арене, сообщает Укринформ.

"Это − чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это − вопрос геополитики", − подчеркнул глава государства.

Он также выразил мнение, что "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".

Ранее Порошенко посоветовал фанатам не ехать на Чемпионата мира по футболу 2018 в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии.