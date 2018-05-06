Найем попросил предоставить ему охрану из-за угроз − СМИ

Нардеп находится в одной из столичных клиник, название которой не афиширует, и не встречается с журналистами.
Народный депутат Мустафа Найем, которого избили во время конфликта на дороге, попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану из-за поступающих угроз, сообщает ТСН.
По информации телеканала, нардеп находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.
Политик опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким.
Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения.
Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец.
Четвертому фигуранту инцидента удалось покинуть страну. По данным МВД, его задержали правоохранители Азербайджана.