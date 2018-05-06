Украина На дорогах Украины ограничат движение автомобилей

2018-05-06 11:30 1193

 

В стране вводят ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн.

В Украине в дневное время суток с целью уменьшения разрушений асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше +28 градусов применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам государственного значения. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Укравтодор.

Так, Государственное агентство автомобильных дорог Украины применяет ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам государственного значения для тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничения не касаются транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Укравтодоре добавили, что на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Для временной стоянки транспортных средств используются 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Еще по теме

"Шахтер" фактически гарантировал себе "золото" чемпионата Украины

2018-05-06 15:00 1151

Полторак раскрыл причины взрывов на складах Украины

2018-05-05 14:00 2286

В НАТО сделали неожиданное заявление о вступлении Украины в Альянс

2018-05-02 21:30 2964

Две команды Премьер-лиги Украины могут быть ликвидированы по итогам нынешнего сезона

2018-05-01 19:00 2365

Еще новости в разделе "Украина"

В Украину идут дожди: погода на 6 мая

2018-05-06 14:30 2885

Как обманывают риелторы: стали известны самые хитрые «схемы»

2018-05-06 14:00 1445

ВАЖНО! Праздники 8 - 9 мая в Украине: что отмечаем и когда выходные

2018-05-06 13:30 7770

В Украине приостановлено вакцинирование из-за смерти ребенка

2018-05-06 12:00 1172
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украину идут дожди: погода на 6 мая 2018-05-06 14:30 2885
Как обманывают риелторы: стали известны самые хитрые «схемы» 2018-05-06 14:00 1445
ВАЖНО! Праздники 8 - 9 мая в Украине: что отмечаем и когда выходные 2018-05-06 13:30 7770
В Украине приостановлено вакцинирование из-за смерти ребенка 2018-05-06 12:00 1172

Лента

15:00 "Шахтер" фактически гарантировал себе "золото" чемпионата Украины
14:30 В Украину идут дожди: погода на 6 мая
14:00 Как обманывают риелторы: стали известны самые хитрые «схемы»
ВАЖНО! 13:30 Праздники 8 - 9 мая в Украине: что отмечаем и когда выходные
13:00 Порошенко: ЧМ-2018 − инструмент пропаганды России
12:30 Число задержанных на акциях против Путина возросло до 1607 человек
12:00 В Украине приостановлено вакцинирование из-за смерти ребенка
11:30 На дорогах Украины ограничат движение автомобилей
11:00 Найем попросил предоставить ему охрану из-за угроз − СМИ
10:30 Порошенко заявил, что не любит деньги