Спорт "Шахтер" фактически гарантировал себе "золото" чемпионата Украины

2018-05-06 15:00 1151

 

В матче 30-го тура Премьер-лиги донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 вырвал победу в поединке с луганской "Зарей".

"Горняки" на протяжении матча имели преимущество, но победный гол забили только на последней минуте второго тайма.

"Заря" первой имела шанс забить гол в этой игре. На девятой минуте Громов не сумел переиграть Пятова, пробивая метров с десяти. "Шахтер" открыл счет еще в первом тайме. Феррейра воспользовался ошибкой при создании искусственного офсайда и переиграл Лунина - 1:0.

На старте второго тайма донецкая команда провела нашествие на ворота "Зари" и по меньшей мере раз пять гостей спасала отличная игра Лунина и однажды стойка ворот.

Луганская команда сравняла счет на шестьдесят третьей минуте. После удара Лунева мяч задел голову нападающего Юре и от штанги залетел в ворота хозяев - 1:1.

При счете 1:1 шансы были и у "Шахтера", и у "Зари". Все решили индивидуальные действия Тайсона. На восемьдесят девятой минуте Тайсон прошел половину команды "Зари", забежал в штрафную и ударом в угол ворот пробил Лунина - 2:1.

После этой победы "Шахтер" фактически гарантировал себе "золото" чемпионата Украины. За два тура до завершения турнира "горняки" опережают киевское "Динамо" на пять очков.

У "Шахтера" остался домашний матч с "Верес" и выезд в гости к "Динамо".

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