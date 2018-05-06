Украина Как обманывают риелторы: стали известны самые хитрые «схемы»

2018-05-06 14:00 1445

Множество украинцев при купле-продаже своих квартир обращаются к риелторам за помощью. Но бывает так, что их помощь приносит ничего хорошего, а люди теряют свои квартиры, либо покупают жилье, которое не оправдывает их ожидания.

Когда вы показываете риелтору, что Вы сомневаетесь, он может воспользоваться психологическим давлением. Например, он может поставить граничные сроки для принятия решения, сказав, к примеру, что на квартиру уже есть покупатели, которые ждут его звонка и они согласны на все условия. При вас же, эти «покупатели» могут перезвонить или попросить о встрече. Такой вариант давления не означает, что вас хотят обмануть. Таким образом, риелторы хотят избежать риска, что вы уйдете к другому специалисту.

Другой вариант – вы уверены, что принимаете решение сами, но, увы, ваша пассивная роль уже запланирована заранее. Из предложенных вариантов, которые вы увидите, для вас предназначена только одна, и вот именно ее вы и купите, остальные предложены, чтобы вызвать доверие.

Для VIP-клиентов у профессиональных риелторов есть особые уловки. Здесь важно создать видимость успешности, например, дорогие часы, хороший автомобиль, дорогая обувь, несколько брендовых гаджетов. Таким образом, риелтор создает впечатление успешного, в своих сделках, человека.

Как понять, что вас хотят обмануть? Есть стандартная схема мошенничества – риелтор уговаривает клиента оформить генеральную доверенность на себя. Аргументируя это тем, что таким образом ускорится процесс оформления документации. Для того, чтобы «доказать», что в этом ничего страшного нет, он может подписать договор в котором указано, что эта условность аннулируется к моменту купли-продажи. Но, когда договор будет подписан, он с успехом продает эту квартиру за несколько дней до официальной продажи. И ничего не доказать: сами же подписали. Чтобы избежать судебных процессов, выбираются люди малообеспеченные, зависимые от наркотиков или алкоголя, людей пожилого возраста.

Обманывают и при оформлении задатка на квартиру. К примеру, «забывают» сказать, что договор по первому взносу, оформляется так же, как и основной договор по купле-продаже, а именно заверяться нотариусом. В таком случае, если сделка сорвалась – деньги вам никто не вернет. А вот государственный, это нотариус, или частный – значения не имеет. Главное чтобы он был действительно нотариус.

Так же риелторы могут заниматься и мелким мошенничеством – утаивать от вас информацию и предыдущих жильцах, либо о былом состоянии квартиры, например, кто захочет жить в квартире, в которой когда-то произошел пожар? Покупатель найдутся, но только при условии большей скидки. Такую информацию лучше выяснить лично, а не верить на слово специалисту.