Украина В Украину идут дожди: погода на 6 мая

2018-05-06 14:30 2885

 

В воскресенье, 6 мая, в Украине будет сухая и теплая погода. Незначительные осадки ожидаются на севере страны - в Сумской и Черниговской областях, сообщает Укргидрометцентр.

Больше всего воздух прогреется на юге - здесь воздух днем прогреется до 31 градуса. В Центре температура будет колебаться в пределах 22-25 градусов. На Западе будет прохладнее - до 21 градуса. А на Закарпатье - до 25 градусов.

На Севере температура опустится до пределов 21-25 градусов. На востоке Украины сохранится жаркая погода, температура поднимется до 31 градуса.

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