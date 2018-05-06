Политика Порошенко заявил, что не любит деньги

2018-05-06 10:30 1997

Президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию заявил, что в Украине "ни один олигарх не может надеяться на привилегии" и заверил, что "не любит денег". На вопрос, насколько трудно разрушать мощные олигархические круги в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил, что у него в этом отношении "нет никаких сдерживаний".

"За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", - цитирует УП слова президента.

По просьбе дополнить предложение "Я люблю деньги, потому что..." президент заявил, что "не любит денег", а по просьбе дополнить предложение "Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя": "Я бы сказал, что делаю все возможное в бизнесе и гораздо больше - как политик, так как от этого зависит судьба великого народа".

"Если необходимо, я отдам за него даже свою жизнь", - добавил он.

Напомним, что Петр Порошенко 3 мая внес в электронную декларацию информацию о существенных изменениях своих доходов. В частности, президент получил проценты от деятельности ПАО "Международный инвестиционный банк", собственником которого он и является. Так, Порошенко внес в декларацию три суммы, полученные из этого источника дохода: 104 783 грн, 296 884 грн и 556 658 грн – в общей сложности более чем 958 тыс. грн. 3 апреля глава государства уже вносил похожие изменения в свою декларацию, тогда были вписаны проценты на общую сумму 994,48 тыс. грн. Иначе говоря, только за последний месяц "не любящий деньги" Порошенко стал богаче почти на миллион гривен.