Украина ВАЖНО! Праздники 8 - 9 мая в Украине: что отмечаем и когда выходные

2018-05-06 13:30 7752

Несмотря на инициативу Института национальной памяти, в 2018 году 9 мая остается выходным днем.

При этом в Европе и мире победу над нацизмом отмечают 8 мая. О том, почему же в Украине до сих пор остается выходным 9 мая, и что такое День памяти и примирения.

7 мая 1945 года во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. Но Антигитлеровская коалиция его официально приняла уже 8 мая в 23:01 по берлинскому времени – в то время в Москве уже было 00:01 9 мая.

Следовательно, большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника – "День победы в Европе"), а страны бывшего СССР – на день позже, 9 мая.

Кроме того, с 2005 года в ряде стран 8 мая отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

8 и 9 мая в Украине сегодня

Как в советские времена, так и уже в период независимости Украина на протяжении длительного времени отмечала 9 мая как День победы во Второй мировой войне. В этот день обычно проходили различные торжественные мероприятия и парады. Этот день в Украине отмечается до сих пор, однако уже не так пышно, а в европейском духе памяти и примирения, поскольку до 10 миллионов украинцев положили свои жизни в течении самой ужасной трагедии XX века.

Кроме того, в 2015 году в Украине появился День памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

Таким образом, в Украине сегодня о трагических событиях Второй мировой вспоминают как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время чествования памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

Выходной 9 мая

Вполне вероятно, что инициативу Института национальной памяти все же поддержат и в будущем 9 мая больше не будет выходным. Зато могут сделать нерабочим День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. В 2018 году же 9 мая остается выходным.