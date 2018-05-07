Экономика В Минэкономики признали, что импортный газ в Украине уже сильно подорожал

2018-05-08 08:10 295

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м.

По данным Минэкономики, в апреле стоимость газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, увеличилась до 309,91 долларов/тыс. куб. м. В марте его стоимость составила 274,57 долларов/тыс. куб. м.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в апреле повысилась на 13%, или на 946,26 гривен/тыс. куб. м до 8 099,76 гривен/тыс. куб. м по сравнению с мартом (7 153,50 гривен/тыс. куб. м).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).