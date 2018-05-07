Курьезы Меркель может ввести налог на сахар и уравнять употребление сладостей с курением

2018-05-10 08:12 446

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также министров и лидеров партий призывают ввести налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара, в частности на сладкие напитки ввести.

Как сообщает Handelsblatt, соответствующее открытое письмо подписало более двух тысяч немецких врачей. Доктора предлагают уравнять употребление сладостей с курением.

Медики предлагают ввести такие ограничения по аналогии с ограничениями на употребление табака. Отмечается, что должны быть введены комплексные законодательные меры, в частности - запрет на адресованную детям рекламу.

По-другому распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, считают авторы документа.

Пока правительство Германии на открытое письмо медиков официально не отреагировало. Часть парламентариев, в том числе представители социал-демократов, выразили поддержку усилению борьбы с чрезмерным потреблением сахара.