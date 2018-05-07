Экономика документ У Гройсмана рассекретили имена главных должников по зарплате в стране

2018-05-09 08:11 309

Министр юстиции Украины Павел Петренко опубликовал на своей странице в Facebook список из трех компаний-должников по выплате заработной платы.

Согласно документу, самые крупные долги по выплате зарплаты имеет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Здесь долги по зарплате составляют 74 млн грн.

На второй строчке этого списка оказался Судостроительный завод имени 61 Коммунара, где долги по выплате зарплаты составляют 30,1 млн грн.

На третьей строчке компаний-должников оказался футбольный клуб "Металлист". Здесь долги по выплатам зарплаты составили 28,6 млн грн.

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