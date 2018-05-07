Политика Избиение Найема: избрана мера пресечения для четвертого подозреваемого

2018-05-07 18:30 541

 

Суд принял решение об избрании для четвертого подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 7 мая, принял решение об избрании для четвертого подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Об этом сообщила пресс-служба суда в соцсети Facebook.

Срок действия решения об аресте подозреваемого составляет 56 дней, то есть до 1 июля 2018 года.

"Следственный судья постановил доставить Саитова Магомед-Амина Абубакаровича в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения после задержания подозреваемого, однако не позднее 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля в центре Киева. В ходе расследования полиция задержала троих участников конфликта, еще одному злоумышленнику удалось скрыться.

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