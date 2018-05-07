Украина Мариуполь в 2015 году расстреляли русские военные - СБУ

2018-05-07 19:00 571

 

Следователи Службы безопасности Украины установили, что обстрел жилого микрорайона Мариуполя "Восточный" 24 января 2015 года, в результате которого погибло 29 человек и еще были ранены 92, совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.

Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Было установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ", - сказал Грицак.

Он сообщил, что с территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук.

"В временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным "Горец". Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов с позывным "Югра", - рассказал он.


В СБУ заявляют, что установили участие в обстрелах подразделений 200-й Печенгского отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная Гвардейская Таманская мотострелковая бригада).

"Удалось поминутно зафиксировать и задокументировать пересечение российскими подразделениями российско-украинской границы и путь на позиции террористов, с которых осуществлялся обстрел Мариуполя", - подчеркнул Грицак.

Глава СБУ сказал, что два дивизиона реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" из состава ВС РФ совершили более 120 выстрелов по Мариуполю реактивными осколочно-фугасными снарядами С-21ОФ.

В СБУ также заявили, что задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения российскими военными этого преступления и опубликовали видео о причастности россиян к преступлению.

11 военнослужащим ВС РФ, а также их пособникам из числа боевиков террористической организации "ДНР" сообщили о подозрении в совершении теракта.

"Понятно, что санкции на осуществление этого теракта принимались высшим политическим и военным руководством России", - отметил Грицак.

Как известно, в результате обстрела Мариуполя 24 января 2015 года 30 мирных жителей погибли и более 100 получили ранения.

Ранее СБУ перехватила несколько разговоров боевиков, которые доказывают, что Мариуполь целенаправленно обстреливал артдивизион России.

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