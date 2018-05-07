Украина фото В центре Киева обрушилась часть здания

2018-05-07 17:31 525

В понедельник, 7 мая, на улице Ярославов Вал в центре Киева произошло обрушение части фасада здания. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в фейсбуке.

"На улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада здания. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по улице частично ограничено. На месте работают сотрудники ГСЧС.

Ранее "Вести" сообщали, что 6 мая, в Киеве на Трухановом острове произошел пожар. Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, этот пожар тушили два часа.