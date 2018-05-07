Украина Полиция и СБУ готовятся к напряженной обстановке и провокациях на 8-9 мая

2018-05-07 21:00 1559

В ближайшие дни в Киеве и области, а также в других регионах страны ожидается напряженная обстановка. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, в частности, в Запорожском и Днепропетровском, поэтому 8-9 мая большинство регионов перейдут на усиленный вариант несения службы", - сообщил начальник полиции.

Также он отметил, что на полигоне Нацгвардии уже провели учения полицейские Киева и области для того, чтобы обеспечить покой граждан 9-го мая и не допустить или мгновенно локализовать любые провокации, которые могут быть совершены теми или иными политическими группами граждан.

Кроме того, над предотвращением провокаций также работает СБУ, о чем на отдельном брифинге проинформировал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.