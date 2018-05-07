Мир видео На инаугурации Путина случился конфуз

2018-05-07 20:00 438

 

Во время инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле солдатам не удалось поднять штандарт президента, однако комендант Кремля заявил, что зрителям почудилось.

Об этом пишет "Московский комсомолец".

Кадры неудачного поднятия флага попали в прямую телетрансляцию и сейчас доступны в сети. При этом комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников отрапортовал, что церемония прошла именно так, как было запланировано. Был ли предусмотрен этот конфуз сценарием инаугурации, Хлебнков не объяснил.

Забавная ситуация возникла в тот момент, когда Путин произнес присягу, положив правую руку на Конституцию России. Зазвучал гимн РФ, и зрители увидели, как военнослужащие пытаются поднять штандарт президента над Кремлем, тянут веревку, но флаг застревает посередине флагштока.

Режиссер трансляции переключил кадр с флагом на поющий зал и через некоторое время вернулся к штандарту, на котором все еще был приспущен флаг. Российским солдатам так и не удалось поднять его вверх.


Позже радиостанция "Говорит Москва" процитировала коменданта Хлебникова, который заявил, что штандарт был поднят до конца, а то, что видели телезрители, - обман зрения.

"Это выглядит так, чисто визуальное... Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так", - уверял Хлебников.

Как сообщалось, в понедельник Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. Его инаугурация состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

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